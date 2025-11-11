Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Ukraine / Kirche

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Ukraine / Kirche:

"Angesichts des brutalen russischen Überfalls auf die Ukraine stellt die evangelische Kirche klar, dass eine auf Humanität ausgerichtete, rechtsstaatliche Demokratie notfalls auch mit der Waffe gegen Autokraten verteidigt werden soll. Die neue Denkschrift bedeutet nicht (.) eine Absage an die realitätsfremden, in der Kirche aber lange Zeit gleichwohl verbreiteten Konzepte, solchen Aggressoren mit gewaltfreiem Widerstand erfolgreich Einhalt zu gebieten. (.) Die theologische Implikation des nun vollzogenen Schwenks bringt die Denkschrift auf die Formel, dass die christliche Ethik nicht auf einen utopischen, sondern auf einen eschatologischen Friedensbegriff ausgerichtet sein müsse. (.) Das ist bitter nötig, gerade in einer Welt, in der kriegerische Absichten zunehmend an Einfluss gewinnen."