Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Ukrainekrieg

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Ukrainekrieg:

"Deutschland hat schon wirksame Waffen geliefert. Der "Leo 2" hat Bedeutung, eine Wunderwaffe ist er tatsächlich nicht. Wunder vollbringen die Ukrainer. Deutschland kann mit guten Gründen deren Wünsche auch ablehnen. Aber Putin spielt ohnehin sein eigenes Spiel. Die wichtigste Waffe des Westens ist demonstrative Kampfbereitschaft und Entschlossenheit. Einen dritten Weltkrieg will niemand - aber so erbärmliche Signale wie die Macrons, Frankreich werde auf einen Atomangriff Putins nicht nuklear antworten, erhöhen die Gefahr eines Flächenbrandes. Nicht nur Deutschland muss im ureigenen Interesse alles Mögliche tun, damit die Ukraine vom russische Aggressor befreit wird - dessen Gebaren nach außen wie innen tatsächlich an schlimmste Vergangenheiten erinnert."/al/DP/men