Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Umgang mit Flüchtlingspolitik

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Umgang mit Flüchtlingspolitik:

"Was aber kann man tun, wenn das von der Grünen-Vorsitzenden Baerbock vorgeschlagene "vorausschauende Aktivieren" der Flüchtlingsunterkünfte in Deutschland keine Option ist? Zunächst sollten Äußerungen unterlassen werden, die in den Flüchtlingslagern den Eindruck erwecken könnten, die Türkei und Deutschland machten die Türen hoch und die Tore weit. Griechenland und Bulgarien sind als Wächter der EU-Außengrenze schnell und massiv zu unterstützen, personell wie materiell. Wer Massenelend an den Landgrenzen und in der Ägäis vermeiden will, kommt aber auch an einer Kooperation mit der Türkei nicht vorbei (...). Von der Politik des Zuckerbrots und der Peitsche wird mehr in Aussicht gestellt werden müssen: mehr Zuckerbrot - und mehr Peitsche, falls Erdogan weiter glaubt, nur er könne sie schwingen."/zz/DP/nas