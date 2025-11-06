06.11.2025 05:34:39

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu US-Demokraten siegen

FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu US-Demokraten siegen

Viele Wähler (.) scheinen mit der Gesichts- und Ziellosigkeit der Opposition leben zu können. Jedenfalls überwog in Virginia und New Jersey klar der Wunsch, dem Trumpismus eine Absage zu erteilen. In New York ließen sich die Leute auch nicht vom Vorwahlsieg eines erklärten Sozialisten davon abbringen, das Kreuz wie eh und je beim Demokraten zu setzen. (.) Erst nach den Zwischenwahlen steht der Partei bevor, was Joe Biden ihr voriges Jahr sträflich versagt hat: ein offener Vorwahlkampf. An Talenten mangelt es der Partei nicht. So weit, wie deren Vorstellungen über den richtigen Kurs auseinanderliegen, werden sie einander zwar heftige Blessuren zufügen. Doch der Sieger wird für die wichtigste Schlacht gerüstet sein: dem Trumpismus den Garaus zu machen. Geschlagen wird die allerdings erst in drei Jahren./yyzz/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzsaison auf Hochtouren: ATX verhalten -- DAX schwächelt -- Asiens Märkte ziehen kräftig an
Am Donnerstag zeigt sich der heimische Aktienmarkt stabil, während der deutsche Leitindex leicht tiefer tendiert. Unterdessen geht es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen