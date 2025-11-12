12.11.2025 05:34:40

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu verpasster Chance Demokraten

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu verpasster Chance der Demokraten:

"Seit der Präsidentenwahl (.) laufen die Demokraten Donald Trump und seinen Republikanern hinterher. (.) Bis zum Regierungsstillstand jedenfalls, den eine Mehrheit der Amerikaner Trumps Partei anlastete. Und nun? Haben sieben demokratische Senatoren und ein Unabhängiger (.) entschieden, dass man auch diesen Kampf aufgibt. (.) Sie argumentieren, der Shutdown sei zu schmerzhaft geworden. (.) Die Amerikaner haben den Demokraten gerade in mehreren Wahlen zu verstehen gegeben, dass sie den Kampf unterstützen. (.) Das Feigenblatt (.) war das Versprechen einer Abstimmung über die Verlängerung der staatlichen Zuschüsse für Krankenversicherungsbeiträge (.) Doch Mike Johnson schob dem (.) den Riegel vor. (.) Die Demokraten haben ihre bislang größte Chance, Trump Widerstand zu leisten, vergeben. (.)"/DP/jha

Börse aktuell - Live Ticker

Ende des US-Shutdowns in Sicht: ATX mit Rückenwind -- DAX schließlich erneut mit Gewinnen -- US-Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen - Dow-Rekord -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Aufschlägen. Die US-Börsen schlossen zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.
