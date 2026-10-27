27.10.2026 05:34:40

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Vucic Niederlage

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Vucic Niederlage:

"Es war seit einigen Monaten abzusehen, dass die Studentenbewegung in Serbien dem Langzeitherrscher Aleksandar Vucic Schwierigkeiten bereiten kann. Dass sie bei der Parlamentswahl am Sonntag jedoch eine absolute Mehrheit der Mandate gewinnen und Vucic Partei von der Macht fegen würde, grenzt an eine Sensation. (...) Es ist ein demokratisches Experiment mit ungewissem Ausgang, das sich in Serbien vollzieht. (...) Im Dezember wird ein neues Staatsoberhaupt gewählt. Begeht die Studentenbewegung bis dahin keine kapitalen Fehler, könnte sie Vucic eine zweite herbe Niederlage zufügen (...) Außenpolitisch ist ebenfalls unklar, wohin die Reise geht. Wenn die EU Serbien nun den roten Teppich ausrollt, wird sie womöglich bald feststellen, dass eine Mehrheit der Serben ihn gar nicht betreten will."/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX schließt höher -- Wall Street geht stärker in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt blieb am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt legte derweil zu. Die Wall Street zeigte sich positiv. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen