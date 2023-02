Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Wahl in Berlin

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Wahl in Berlin:

"Bei der Wiederholungswahl... haben die Bürger der SPD nun die Rechnung dafür ausgestellt, dass sie sich über Jahrzehnte um des Machterhalts willen den SED-Nachfolgern im Osten und den um harte Klientelpolitik nie verlegenen Grünen angedient hat. Die Sozialdemokraten schnitten so schlecht ab wie noch nie in der jüngeren Stadtgeschichte, die CDU verbesserte sich stark - doch das von einem historisch niedrigen Niveau aus. Künftig ist die Union erstmals seit 2001 wieder die stärkste Kraft im Abgeordnetenhaus. Doch die FDP hat nicht so abgeschnitten, dass die mit Händen zu greifende Unzufriedenheit mit dem von rot-grün-roten Senat einen Kurswechsel erzwänge. So bleibt es dabei, dass gegen die Sozialdemokraten wohl kaum ein Regierungsbündnis gebildet werden dürfte."/al/DP/he