|
21.09.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Wahlen
FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Wahlen
Am Sonntag durfte à la carte gewählt werden. Nur zwei Tage zuvor hatte der Kellner schon geliefert. Wider bessere Ahnung wurde abermals ein Tankrabatt beschlossen, der jedermann zugutekommt, egal ob er ihn braucht oder nicht. Warum sollten Wähler verantwortungsvoller sein, als ihre Politiker handeln? Es war absehbar, dass solche... Geschenke... belohnt würden - allerdings nur zugunsten solcher Parteien, deren Klientel sich nichts sehnlicher wünscht, als dass alles so bleiben möge, wie es einmal war. In Schwerin und Berlin konnten das nur die Wunschkonzert-Parteien sein. Also die reformkritische SPD in Mecklenburg-Vorpommern, die enteignungsfreudige Linkspartei in Berlin und die AfD hier wie dort.... Der katastrophale Abstieg der CDU in Mecklenburg-Vorpommern lässt sich hingegen schwerlich mit der Bundespolitik erklären./yyzz/DP/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen beenden Handel zum Wochenschluss uneins -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.