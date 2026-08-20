|
20.08.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Wahlen in der Ukraine
FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Wahlen in der Ukraine:
.".. Man dürfe die ukrainische Demokratie nicht zur Geisel Putins machen, hat [der frühere ukrainische Verteidigungsminister] Fedorow gesagt: Moskau könne nicht darüber bestimmen, wann die Ukrainer wieder wählen dürfen.... Aber die Wirklichkeit ist eine andere. Das russische Regime hätte von Desinformationskampagnen bis zu militärischen Angriffen auf Wahllokale viele Möglichkeiten, eine Wahl in der Ukraine zu sabotieren und zu kompromittieren. Eine solche Einladung zur Beschädigung würde Moskau nicht ausschlagen. Fedorow hat mit vielem einen Punkt. Der Krieg beschädigt tatsächlich die ukrainische Demokratie, die trotz deutlicher Fortschritte immer mit vielen Mängeln behaftet und fragil war, seit das Land vor 35 Jahren unabhängig geworden ist. Und je länger der Krieg dauert, desto schwerwiegender werden diese Schäden...."/yyzz/DP/stw
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX in Rot -- Wall Street tiefer -- Börsen in Fernost letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendiert zu Verlusten. Der deutsche Leitindex fällt derweil zurück. Die US-Börsen zeigen sich mit Verlusten. Die asiatischen Märkte verbuchten am Donnerstag Gewinne.