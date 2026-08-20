Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Wahlen in der Ukraine

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Wahlen in der Ukraine:

.".. Man dürfe die ukrainische Demokratie nicht zur Geisel Putins machen, hat [der frühere ukrainische Verteidigungsminister] Fedorow gesagt: Moskau könne nicht darüber bestimmen, wann die Ukrainer wieder wählen dürfen.... Aber die Wirklichkeit ist eine andere. Das russische Regime hätte von Desinformationskampagnen bis zu militärischen Angriffen auf Wahllokale viele Möglichkeiten, eine Wahl in der Ukraine zu sabotieren und zu kompromittieren. Eine solche Einladung zur Beschädigung würde Moskau nicht ausschlagen. Fedorow hat mit vielem einen Punkt. Der Krieg beschädigt tatsächlich die ukrainische Demokratie, die trotz deutlicher Fortschritte immer mit vielen Mängeln behaftet und fragil war, seit das Land vor 35 Jahren unabhängig geworden ist. Und je länger der Krieg dauert, desto schwerwiegender werden diese Schäden...."/yyzz/DP/stw