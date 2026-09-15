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15.09.2026 05:34:41
Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Wahlerfolgen der AfD
FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Wahlerfolgen der AfD:
"Auf kommunaler Ebene ist auch in Deutschland ansatzweise eingetreten, was in Ländern wie Schweden, Dänemark, Norwegen, der Schweiz oder Italien längst Alltag ist. An den Rechtspopulisten kommt man nicht mehr vorbei, nicht nur am Wahltag, sondern auch danach. Das gebietet der Pragmatismus des Konkreten, für das die Kommunen stehen. Auffällig ist, dass genau dort - und deshalb? - die Bäume der AfD nicht in den Himmel wachsen. (...) Die Parallele zu Schweden: Dort haben die Schwedendemokraten verloren, weil sie partout in die Regierung wollten und nicht mehr nur Zaungäste einer Minderheitsregierung sein wollten. Den Konservativen, die den Schwedendemokraten sogar Zusagen gemacht hatten, hat das nicht groß geschadet, wohl aber den Radikalen, die nun nicht mehr die pauschalen Systemkritiker geben konnten."/DP/jha
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