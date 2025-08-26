Pressestimme/'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu: Was Merkel geschafft hat

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu: Was Merkel geschafft hat:

"Die ehemalige Kanzlerin, die weiterhin dabei bleibt, damals alles richtig gemacht zu haben, kommt zu dem Schluss: 'Bis jetzt haben wir viel geschafft.' Falsch ist das nicht. (.) Doch ist auch unverkennbar, wo die Masseneinwanderung den deutschen Staat überforderte - überall dort, wo er schon vorher Schwächen hatte und bis heute hat: bei der Kriminalitätsbekämpfung, bei der Eindämmung des Sozialschmarotzertums und in den Schulen, wo die Weichen fürs Leben gestellt werden. (.) Von den Misserfolgen profitiert vor allem die AfD. (.) Die AfD müsste der früheren Kanzlerin eigentlich dankbar dafür sein, ihr das Thema verschafft zu haben, das der Partei zu ihrem kometenhaften Aufstieg verhalf. Hier könnte Merkel bei aller Bescheidenheit auf das 'wir' verzichten und sagen: Ich habe das geschafft."/yyzz/DP/stw