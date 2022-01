Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Windkraft und Energiewende

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Windkraft und Energiewende:

"Für Robert Habeck beginnt die Stunde der Wahrheit. Es sagt sich so leicht, dass zwei Prozent der Landesflächen mit Windrädern bestückt werden müssen. Daran führt zwar kein Weg vorbei, wenn der Energiebedarf in Deutschland klimaneutral und ohne Atomkraft gedeckt werden soll. Habeck will damit ernst machen, stößt allerdings schon vor seiner Inspektionsreise durch die Länder auf die Hürden, die schon der vielgescholtenen großen Koalition im Wege standen. Das sind im Wesentlichen zwei: die Interessen der Landesregierungen und die europäische Rechtsetzung, auf die Deutschland nur indirekt Einfluss hat. (...) Der Goldstandard, den sich Deutschland zur Umsetzung der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie seit Jahren leistet, hat sich in der Energiepolitik als Bumerang erwiesen: Naturschutz frisst Klimaschutz."