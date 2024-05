Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Xi in Europa

FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Xi in Europa

Deutschland und Frankreich müssen nicht alles zusammen machen, auch nicht in der Außenpolitik. Die ist aus gutem Grund in der EU nicht vergemeinschaftet. Aber es wäre besser, wenn die beiden europäischen Führungsnationen gegenüber China, das die Bundesregierung ja ganz offiziell als?systemischen Rivalen? bezeichnet, mit einer Stimme sprechen würden. Dass der Bundeskanzler die Einladung des französischen Präsidenten ausschlug, gemeinsam in Paris mit dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping zu reden, war ein taktischer Fehler. Es schwächt die Position der EU in einer heiklen Phase. Eigentlich liegen die Interessen Deutschlands und Frankreichs gar nicht so weit auseinander, wenn es um China geht. Gerade der Kanzler der "Zeitenwende" sollte es besser wissen./yyzz/DP/zb