18.08.2026 05:34:40

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum BSW

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum BSW:

"Die Doktorarbeit von Mario Voigt war nur ein Vorwand für den Versuch der BSW-Führung, der Thüringer Koalition den Garaus zu machen. Denn in der Sache hat sich nicht viel getan. (...) Das BSW könnte stattdessen der AfD und Björn Höcke zur Macht verhelfen. Die beiden Parteien könnten in Thüringen also veranstalten, was Wagenknecht auch für Sachsen-Anhalt im Auge hat: die Wahl eines "unabhängigen" Ministerpräsidenten oder aber eines AfD-Kandidaten per Enthaltung. (...) Dem BSW sichert das alles zweifelhafte Aufmerksamkeit, die es dringend braucht angesichts seiner Schwäche in Sachsen-Anhalt. Die BSW-Fraktion in Erfurt wollte dabei nicht mitspielen und lehnte den Koalitionsbruch ab. Man sollte sich aber keine Illusionen über den Ehrgeiz Wagenknechts und den der AfD machen."/DP/jha

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