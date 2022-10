Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum Flüchtlingsgipfel

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Flüchtlingsgipfel:

"Auch im Falle der Ukraineflüchtlinge kann von einer angemessenen europäischen Lastenverteilung nicht die Rede sein. Deutschland und die Frontstaaten im Osten kümmern sich jeweils um das Vielfache der Flüchtlinge, die andere Staaten aufnehmen. Das liegt im Falle Deutschlands auch am "Pull-Faktor", dass registrierte Ukraineflüchtlinge sofort nach ihrer Ankunft die Grundsicherung beanspruchen dürfen. Davon will Faeser aber nicht abrücken. Ebenso wenig will die Regierung auf den "Solidaritätsmechanismus" pochen, der in der EU für eine faire Verteilung der Flüchtlingslasten vorgesehen ist. Die Ampelkoalition kommt damit bei Aktivisten und Organisationen gut an, die Grenzen der Einwanderung für ein Übel halten. Aber kein Landrat und kein Bürgermeister kann mit dieser Politik glücklich sein."