|
09.02.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum Grundsatzprogramm der SPD
FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Grundsatzprogramm der SPD:
Das Bild, das die SPD zum Auftakt der Arbeit an einem neuen Grundsatzprogramm von sich zeichnete, ist ebenso erhellend wie verstörend. (.) Zwar ist eine Mehrheit der Bürger wohl noch immer der Überzeugung, ein dank hoher Steuern und Abgaben üppig ausgestatteter Sozialstaat sei einem Gemeinwesen mit geringeren Lasten und mehr Eigenverantwortung vorzuziehen. Aber diese Vorstellung war immer nur so gut, wie die Produktivität der Wirtschaft stärker stieg als die Anspruchshaltung der Gesellschaft. Zu verschweigen, dass sich beide Sphären längst entkoppelt haben, wird je länger, desto mehr zur Lebenslüge der SPD. Einst half ihr die Erarbeitung eines neuen Grundsatzprogramms - Stichwort Godesberg -, regierungsfähig zu werden. Was am Wochenende zu sehen und zu hören war, klingt eher nach Ende als nach Erwachen./yyzz/DP/mis
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.