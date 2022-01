Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum Holocaust-Gedenktag

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Holocaust-Gedenktag:

"Während des Kosovo-Krieges in den Neunzigerjahren wurde darüber gestritten, ob Deutschland nicht gerade wegen Auschwitz verpflichtet sei, notfalls mit militärischer Gewalt der "ethnischen Säuberung" auf dem Balkan in den Arm zu fal-len. (...) In der Ukrainekrise dagegen führt die Regierung Scholz die deutsche Vergangenheit als Grund für Zurückhaltung an, schon bei der Lieferung von Waffen. (...) Zu denen, die am meisten unter Hitlers Vernichtungskrieg (und später unter Stalin) litten, zählten die Ukrainer. Putin ist nicht Hitler, und Russland ist nicht Nazideutschland. Doch der Kreml droht der Ukraine unverhohlen mit Krieg. Wenn man Kiew keine Waffen zur Abschreckung und Selbstverteidigung liefern will, sollte man dafür eine Begründung finden, die weniger zynisch klingt als der Verweis auf den eigenen Überfall."/yyzz/DP/ngu