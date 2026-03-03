|
03.03.2026 05:34:43
Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum Iran-Krieg
FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Iran-Krieg:
"(.) Die Erklärung (.) legte nahe, dass Merz bereit wäre, deutsche Kampfflugzeuge in den Einsatz gegen Iran zu schicken, was auch dem Schwur auf die "Staatsräson" entspräche, einem angegriffenen Israel beizustehen. Dieser Deutung zog Außenminister Wadephul jedoch schnellstmöglich den Stecker: Deutschland habe nicht die Absicht, sich am Krieg gegen Iran zu beteiligen; es fehle der Bundeswehr auch an den notwendigen militärischen Mitteln dafür. Der Zweck des Zurückruderns und abermaligen Offenbarungseids war klar: Es soll nicht die übliche aufgeregte Diskussion über einen möglichen Einsatz der Bundeswehr aufkommen. (.) Trump, den Merz an diesem Dienstag trifft, wird sich freilich in seinem Urteil über die Europäer bestätigt sehen: große Klappe, nichts dahinter. (.)"/DP/jha
