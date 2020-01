Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum iranischen Vergeltungsangriff

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum iranischen Vergeltungsangriff:

"Nach den Drohungen der vergangenen Tage aus Iran, nach den Schwüren von Rache für die Tötung des Generals Soleimani durch die Vereinigten Staaten nimmt sich der Raketenbeschuss fast wie eine Maßnahme aus, so merkwürdig das vielleicht klingt, welche den Konflikt nicht auf die Spitze treiben soll - allerdings auch zeigt, wozu Teheran militärisch in der Lage ist. Die Regierung Trump, die sich auf eine iranische Reaktion eingestellt hatte, scheint den Beschuss so zu deuten, als seien amerikanische Soldaten bewusst nicht zum Ziel genommen worden. Der iranische Außenminister Zarif hat das Vorgehen als "verhältnismäßig" verteidigt. Ob damit der nach Soleimanis Tod und den großen Trauerzügen hochgepeitschte Wunsch, Vergeltung zu üben, aus Sicht der Iraner hinreichend befriedigt wurde, wird man sehen."/yyzz/DP/he