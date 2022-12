Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum Pannenpanzer Puma

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Pannenpanzer Puma:

"Der Puma ist der teuerste Schützenpanzer der Welt. Er sollte auch der beste sein.... Die jüngste Pleite ist besonders peinlich, und zwar für alle Beteiligten: die Hersteller, das Verteidigungsministerium, die Bundesregierung, für ganz Deutschland.... Verteidigungsministerin Lambrecht ordnete nach diesem "herben Rückschlag" eine Analyse an, was zu dem "uneinheitlichen Schadensbild" bei den Panzern führte, die erst einmal nicht weiter angeschafft werden sollen. Die Puma-Pleite ist freilich kein isoliertes Ereignis. Sie passt in das einheitliche Bild des Jammers, das die Bundeswehr auch zehn Monate nach Ausrufung der "Zeitenwende" durch den Kanzler abgibt.... Es ist lange bekannt, dass das Beschaffungswesen eine Reform an Haupt und Gliedern braucht. Sie kann, so schwierig sie ist, nicht länger aufgeschoben werden."/kkü/DP/nas