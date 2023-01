Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum Rücktritt von Lambrecht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Rücktritt von Verteidigungsministerin Lambrecht:

"Die beste Entscheidung traf Christine Lambrecht am Schluss. Nach etwas mehr als einem Jahr an der Spitze des Verteidigungsministeriums hat auch sie selbst eingesehen, was vielen ihrer Untergebenen, und nicht nur diesen, längst klar war: dass sie die Falsche für dieses Amt ist und das Amt das falsche für sie. (...) Insbesondere wenn stimmt, dass Lambrecht schon länger an Rücktritt dachte, ist schwer zu verstehen, warum der Kanzler und seine Partei seit dem ersten Pfeifen der Berliner Spatzen Tage brauchen, um die Nachfolge zu regeln. (...) Eher schien es schwierig zu sein, eine Person zu finden, die all die Kriterien des Kanzlers erfüllt, darunter offenbar weiter die Geschlechterparität im Kabinett. Auch Scholz selbst steht unter Druck: Einen zweiten Missgriff kann er sich nicht leisten."/kkü/DP/men