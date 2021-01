Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum Sturm auf das Kapitol

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Sturm auf das Kapitol:

"Es wird nicht lange dauern, bis Präsident Biden das Vertrauen der Verbündeten gewinnt - aber viel länger, bis China und Russland wieder an die Stärke Amerikas glauben. Die Herrscher in Peking und Moskau dürften die Szenen vom Capitol Hill nicht als einmaligen Schwächeanfall der amerikanischen Demokratie ansehen Biden verfügt jetzt zwar über die Mehrheit im Kongress, "durchregieren" kann er aber schon wegen der Verhältnisse in seiner eigenen Partei nicht. Und wie soll er erst die Millionen von Trumpisten gewinnen, von denen manche ihrem Idol bis in den Tod folgen wollen, wie es am Kapitol zu hören war? Die Präsidentschaft des Schocks und der Schande mag in wenigen Tagen vorbei sein. Amerika aber ist so zerrissen, dass selbst ein Halbgott Mühe hätte, die Hälften zusammenzuschweißen."/yyzz/DP/nas