12.05.2026 05:34:42

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum Thema Marschflugkörper

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Thema Marschflugkörper:

"Dass die Europäer und an ihrer Spitze Deutschland aber ihre Fähigkeitslücke bei den weitreichenden Raketensystemen so schnell wie möglich schließen müssen, steht außer Frage. Die Ukrainer führen mit ihren Eigenentwicklungen vor, wie man die russische Kriegsmaschine mit Schlägen gegen Ziele im Hinterland ins Stottern bringt. Über solche militärischen Fähigkeiten müssen auch die europäischen NATO-Staaten verfügen, um Putin von einer Aggression gegen das Bündnisgebiet abzuschrecken - und um ihn am Vormarsch zu stoppen, wenn er dennoch eine Aggression wagen sollte, auch weil Trump ihm dafür einen Freibrief nach dem anderen ausstellt. (.) Das darf nicht länger mit einer Vogel-Strauß-Politik beantwortet werden, die man in diesem Zusammenhang auch Stegner-Mützenich-Politik nennen könnte."/DP/jha

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