22.07.2026 05:34:42

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Ankündigung der Bahn

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Ankündigung der Deutschen Bahn:

"Der Vorstoß der Bahn ist richtig. Gerade wer eine grundsätzliche Verbannung alkoholischer Getränke aus dem öffentlichen Raum verhindern will, sollte hier nicht widersprechen. Andernfalls geriete der öffentliche Alkoholkonsum insgesamt noch weiter in Misskredit. Daran ändern auch die Bedenken von Innenminister Dobrindt nichts. (...) Große Bahnhöfe sind in vielen Städten Hotspots der Kriminalität, und Gewalt in Zügen gehört zum Alltag. Alkoholkonsum fördert aggressives Verhalten. (...) Ebenso offensichtlich ist jedoch, dass der Alkoholkonsum nicht das einzige Problem in Bahnhöfen ist. Ausufernder Drogenkonsum und wachsende Verwahrlosung kommen hinzu. Aber auch das spricht nicht gegen ein Alkoholverbot. Letztlich dürfte der Erfolg des Verbots vor allem davon abhängen, ob es konsequent durchgesetzt werden kann."/DP/jha

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