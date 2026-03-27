Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Asylpolitik mit Kompass

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Asylpolitik mit Kompass:

"(.) Eine gebotene, vernünftige Lösung muss politisch immer möglich sein, unabhängig davon, wer mitstimmt. So verfahren SPD und Grüne übrigens auch. Die Union darf sich hier weder fesseln lassen noch sich selbst Handschellen anlegen. Das ist noch keine Zusammenarbeit mit rechts außen. Aber es darf kein Dogma einer wichtigen und richtigen Lösung für das Land und für die EU entgegenstehen. (.) Entscheidend ist der eigene Kompass und das Ergebnis. (.) Das Hochhalten einer Brandmauer ist noch keine Haltung, abgesehen davon, dass diese Attitüde bisher nicht erfolgreich war. Gefragt ist kein Spagat, sondern ein Weg, der souverän beschritten werden muss, gerade von einer und für eine bürgerliche, konservative, christliche Politik. Und genau hier liegt die Herausforderung für die Union. Sie muss freilich wissen, was sie will."/yyzz/DP/men