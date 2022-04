Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Besuchsdiplomatie im Krieg

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Besuchsdiplomatie im Krieg:

"Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine geht an diesem Montag in seinen dritten Monat.... Aber es stellt sich für [die Ukrainer] jeden Tag dringlicher die Frage, wie lange sie dem Druck der Invasoren noch standhalten können. Da kommt nun das Ausland ins Spiel, nicht zuletzt Deutschland. An So-lidaritätsgesten und -worten hat es wahrlich nicht gefehlt. Die Amerikaner schicken nun sogar ihren Außen- und ihren Ver-teidigungsminister in die Ukraine.... Reisen westlicher Poli-tiker nach Moskau haben dagegen bis auf Weiteres keinen Sinn. Wladimir Putin hat sich in seiner Welt verschanzt und be-trachtet westliche Emissäre als Feinde. Es wird spannend sein zu sehen, ob der russische Präsident auch den Generalsekretär der Vereinten Nationen in diese Kategorie einordnet. Wunder sollte man von dieser Reise nicht erwarten."/DP/jha