Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Corona-Impfung

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Corona-Impfung:

"(.) Dass der Kampf gegen das Coronavirus bisweilen Züge eines Spiels annimmt, hat auch Lothar Wieler erkannt (.). Er bezog sich dabei nicht auf Schach, das Spiel der Könige. Wieler sagte nur: "Der Impfstoff ist der entscheidende Gamechanger." Das klang ein wenig so, als hätten die Menschen in ihrer Partie gegen das Virus gerade eine zweite Dame aufs Brett gebracht. Der Begriff des Spiels kann schnell in die Irre führen. Er suggeriert eine Leichtigkeit, die es in dieser Krise nicht gibt. (.) Doch viel spricht dafür, dass das Impfen die Regeln dieses Kampfes in der Tat zugunsten der Betroffenen verändert. Sollte sich bestätigen, was die bisherigen Studienergebnisse nahelegen, dann könnte die Impfung viele schwere Covid-19-Krankheitsverläufe verhindern. Sie könnte das tödliche Spiel beenden. (.)"/yyzz/DP/nas