Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur deutschen Ukrainepolitik

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur deutschen Ukrainepolitik:

"Der Antrag, in dem die Lieferung schwerer Waffen und "Ringtausche" begrüßt und gefordert werden, hatte seine Aufgabe aus Sicht der Union allerdings schon erfüllt, bevor er beschlossen wurde. Sicher war es nicht nur die Opposition, die den Kanzler dazu brachte, die Lieferung von Panzern und anderem schweren Gerät in die Ukraine endlich zu beschleunigen. Aber der Druck aus der Union trug dazu bei, Scholz daran zu erinnern, was Tatkraft ist. Die Geparde kamen schneller als der Bundestag. Die Panzerwende ist eine von vielen in der deutschen Ukrainepolitik, die immer erst dann kommen, wenn es gar nicht mehr anders geht. Für Scholz hat die Methode den Nachteil, als Zauderer zu gelten, aber den Vorteil, die widerstrebende SPD-Fraktion vor vollendete Tatsachen stellen zu können."/kkü/DP/jha