Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Einbürgerungsreform

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Einbürgerungsreform:

"(.) Die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts ist seit Langem geplant und tritt nun in Kraft. Sie soll der Integration dienen - und wird wie kaum ein anderes Projekt der Ampel das Land spalten, Identität und Zusammenhalt schwächen und die Sicherheit gefährden. (.) In einer Zeit, in der man sich mehr als früher zwischen freiheitlicher rechtsstaatlicher Demokratie und autoritärer Herrschaft entscheiden muss, in der in Europa wieder Krieg herrscht und für das eigene Land gestorben wird und ferne Konflikte hierzulande ausgetragen werden, lockert die Zentralmacht Europas das Band zu ihren Bürgern und höhlt so das eigene Fundament aus. (.) Eindeutigkeit und Stolz sind allenfalls mit Blick auf das pinkfarbene Trikot oder die Regenbogenfahne spürbar. Aber auch das ist ein Missverständnis. (.)"/DP/jha