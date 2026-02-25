25.02.2026 05:34:38

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Katholischen Kirche

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Katholischen Kirche:

"(.) Das Reformprojekt Synodaler Weg (.) ließ kirchenpolitische und theologische Fliehkräfte wirksam werden, die der Limburger Bischof Bätzing als Vorsitzende noch befeuerte. Diese einzuhegen, wird die erste, aber nicht die einzige Aufgabe des Hildesheimer Bischofs Wilmer sein - zumal ein moderater Binnenpluralismus der Konferenz nicht als Schwäche, sondern als Stärke ausgelegt werden sollte. Diese gälte es nun rasch zu nutzen. Denn trotz ihrer wenigen Kompetenzen hat es auch die Bischofskonferenz in der Hand, ob die Erosion der volkskirchlichen Strukturen bald in eine unkontrollierte Implosion münden und Seelsorge nur noch nach Personal- und Kassenlage stattfinden wird - oder ob aus der Not eine Tugend gemacht und die Potentiale neuer Sozialformen des Glaubens ausgelotet werden, einer Kirche im Volk. (.)"/DP/jha

