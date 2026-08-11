Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Klimakrise

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Klimakrise:

"Die Hitze lässt sich nicht mehr so einfach bewältigen, Niedrigwasser schränkt die Schifffahrt ein, Dürre belastet die Landwirtschaft, Trockenheit drosselt die Energiewirtschaft. Mit jedem dieser Punkte ist die Klimakrise beschrieben, die uns schon länger verfolgt. (...) Wenn nun Klimaschützer und Umweltaktivisten folgern, die Politik habe noch immer nicht begriffen, was die Klimakrise bedeute, richtet sich ihre Kritik in Wahrheit gegen sie selbst. Zu lange wurde das Phänomen dämonisiert, ohne die Symptome zu bekämpfen. Es nutzt den Bauern, Spediteuren, Stromkunden, Energiekonzernen, Brandbekämpfern, Hitzeopfern nichts, wenn Deutschland und Europa morgen schon klimaneutral wären. Es hilft ihnen aber sehr wohl, wenn in Technik investiert wird, die heute schon die Folgen der Klimakrise bändigt."/DP/jha