10.04.2026 05:34:43

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Koalition

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Koalition:

"Der Kanzler ist wieder ins Hintertreffen geraten. (.) Eine neue Krise ist es allerdings nicht, was Deutschland derzeit erlebt. Sie ist es allenfalls deshalb, weil sich die Ausläufer des Irankriegs in die Reformagenda der Regierung gedrängelt haben. (.) Dreh- und Angelpunkt, und das macht die Tankstellen tatsächlich zum Symbol, sind die Energiepreise, ist die Energiepolitik. (.) Was grün inspirierte deutsche Politik immer wollte, ist jetzt eingetreten: hohe Gas-, Öl- und Spritpreise als Anreiz für den Umstieg auf Elektrifizierung. (.) Merz will die Stromsteuer für alle senken. Für Unternehmen ist sie schon verringert worden. Das ist ein Anfang, noch aber fehlen Hand und Fuß. Die Energiepolitik bleibt der Grund, warum Deutschland dahin geraten ist, wohin sein Zustand nun auch den Kanzler zieht: ins Hintertreffen."/yyzz/DP/men

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