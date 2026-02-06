|
06.02.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Konjunktur
FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Konjunktur:
"Der zuletzt starke Anstieg des Auftragseingangs der Industrie zeigt, dass in der Wirtschaft etwas in Bewegung kommt, auch wenn die Stimmung der Unternehmen noch sehr verhalten ist. Mit solidem Wachstum aber hat all das nichts zu tun. Es handelt sich zunächst einmal um ein mit Schulden aufgeblasenes konjunkturelles Hoch. Ob und wie viel dauerhaftes Wachstum daraus entspringt, ist zweifelhaft - da können Kanzler und Finanzminister noch so viel die Investitionen loben. (.) So hellt die wirtschaftliche Lage sich derzeit auf, doch die Klagen sind unverändert richtig, dass die Regierung zu wenig für das Wachstum tue. Ein schlankerer Staat, Steuersenkungen oder niedrigere Lohn- und Lohnnebenkosten treiben das dauerhafte Wachstum stärker als jede schuldenfinanzierte Mehrausgabe."/yyzz/DP/he
