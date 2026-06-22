22.06.2026 05:34:40

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Linkspartei

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Linkspartei:

"Was sie nicht losgeworden ist, gar nicht loswerden will, ist ihre starre, dogmatische Weltsicht, die sich nicht nur in der heftigen Debatte über die angeblich "faschistische" Politik der CDU zeigte, die der neu gewählte Parteivorsitzende Luigi Pantisano vom Zaun brach. "Faschismus" wird in der Linkspartei ohnehin umstandslos mit allem Möglichen in einen Topf geworfen, als ob der Nationalsozialismus ein Menschheitsverbrechen wie jedes andere gewesen wäre. Doch die Politik der CDU als faschistisch zu bezeichnen, wenn auch auf Nachfrage nur "teilweise", ist einfach absurd. (.) es wurde deutlich, dass sich diese Partei mit ihrer Ideologie nicht nur selbst im Weg steht - auch ihr Kampf gegen die AfD, in dem sie sich an vorderster Front sieht (und dort auch fast allein), wird dadurch nicht leichter, sondern schwerer."/yyzz/DP/he

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