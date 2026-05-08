08.05.2026 05:34:39

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Regierung

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Regierung:

"Es ist wie im Sport. Das Starren auf die Tabelle bringt nichts. (.) Und Umfragen im politischen Betrieb, auch wenn sie sich später als ziemlich genau herausstellen sollten, sind Momentaufnahmen, die keinen klaren, von Überzeugung getragenen Kurs erschüttern sollten. Aber wo ist er überhaupt, der Kurs in diesem Land? (.) Wer stellt beispielsweise die AfD auf dem Feld der von ihr abgelehnten Schulpflicht? (.) Stattdessen scheut man die Debatte - mangels eigener Fähigkeiten und/oder Überzeugungen? - und fordert gar eine Art Bann von Auftritten von AfD-Politikern. (.) Doch selbst wer so den Kopf in den Sand steckt, weil er offenbar keine Argumente gegen das vermeintlich Böse hat (und es stimmt ja: Es gibt Verfassungsfeinde), und der AfD so zu weiteren Stimmen verhilft, selbst der muss keine "Machtergreifung" fürchten."/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03:39 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen