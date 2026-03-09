09.03.2026 05:34:41

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Wahl in Baden-Württemberg

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Wahl in Baden-Württemberg:

Die SPD hat es laut Hochrechnungen nur mit Mühe zurück in den Landtag geschafft. (.) Die Union ging mit der Aussicht in die Wahl, sich mit den Grünen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zu liefern (.) Doch hat die CDU ihre Rechnung ohne den Verdruss über eine Kanzlerpartei gemacht, die mit dem forschen "einfach mal machen" Erwartungen weckte, die nicht zu erfüllen waren. Auch hat die Union die Anziehungskraft des bis weit in das bürgerliche Spektrum hinein populären Spitzenkandidaten der Grünen massiv unterschätzt (.) Auf Stimmen aus den Reihen der AfD-Sympathisanten konnte sie von vorneherein nicht setzen. Denn wer dort wählt eine CDU, die doch mit den Grünen weiterregieren wird? In zwei Wochen aber dreht sich das Karussell schon wieder. Dann hat die SPD sogar das Amt des Ministerpräsidenten zu verteidigen./yyzz/DP/mis

