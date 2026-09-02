Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Wahl in Sachsen-Anhalt

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Wahl in Sachsen-Anhalt:

"In Sachsen-Anhalt hat den Umfragen nach nicht die CDU die AfD halbiert, sondern die AfD die CDU. Letztere setzt darauf, dass die Wahl am Sonntag wie vor fünf Jahren ganz anders ausgeht, als es die Demoskopen nahelegen. Damals war ein Kopf-an-Kopf-Rennen vorhergesagt worden. In den Urnen fanden sich dann jedoch fast doppelt so viele Stimmen für die CDU wie für ihre damals wie heute schärfste Konkurrentin. Die AfD liegt dieses Mal in den Umfragen aber stabil so weit vorne, dass es ein politisches Wunder wäre, wenn die CDU zu ihr aufschließen oder sie gar überholen könnte. Die CDU muss jedoch um einen möglichst starken zweiten Platz kämpfen. Je mehr Stimmen und Mandate sie erhält, desto unwahrscheinlicher wird es, dass die AfD eine absolute Mehrheit mindestens der Mandate erlangt und eine Alleinregierung bilden kann."/DP/jha