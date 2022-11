Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Weltklimakonferenz

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Weltklimakonferenz:

"Wenn der russische Angriffskrieg in der Ukraine nicht zur Folge hat, dass die Welt demnächst ins atomare Verderben stürzt, dann könnte der Klimawandel irgendwann in den Untergang führen. (...) Selbst in dieser Lage ist es den sogenannten Klimaaktivisten gelungen, dass in der Öffentlichkeit nicht darüber diskutiert wird, wie Deutschlands Rolle im Kampf gegen den Klimawandel aussehen kann - und was jeder Einzelne tun kann, ohne dass gleich eine Ökodiktatur errichtet werden muss. Nein, Kartoffelbrei auf Gemälden, Blockaden auf Straßen und die Frage, wann Protest zur Straftat wird, bestimmen die Debatte. (...) Das ist ein Bärendienst im Kampf gegen den Klimawandel, der ja unbestreitbar notwendig ist. Nur hilft es eben nichts, in blinden Aktionismus zu verfallen, weder auf der Straße noch in der Politik."/be/DP/he