Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Zeitenwende

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Zeitenwende:

"(.) Nicht die Zeit hat sich gewendet, sondern die öffentliche Meinung in Deutschland, die an jenem Tag in der Gegenwart ankam. Nirgends wird das so deutlich wie bei der Antwort auf die Frage des Instituts in Allensbach, ob Verteidigungsausgaben zur Sicherheit beitragen können. In anderen Staaten war das schon immer klar, nur in Deutschland wollen das sehr viele Bürger erst jetzt wahrhaben. (.) Was aber die Konsequenzen angeht, ist das Land gespalten. Mittendrin sitzt die Bundesregierung. Den einen ist sie zu lasch, den anderen zu aggressiv. Je länger der Krieg dauert, desto tiefer droht die Kluft zu werden. Gewinnt die alte Bequemlichkeit die Oberhand oder das neue Denken? Den Ukrainern ist sehr zu wünschen, dass nicht die Angst vor Putin, sondern ihr Mut obsiegt."/DP/jha