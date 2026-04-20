Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine' zu globalen Herausforderungen

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine" zu globalen Herausforderungen:

"Von der Bundesregierung muss man generell, aber gerade in diesen Zeiten anderes erwarten: Eine klare Haltung und Linie, wie Deutschland vorankommen soll. Im Angesicht einer ziemlich volatilen Lage in Nahost mit erheblichen Auswirkungen nicht nur auf die Energieversorgung, eines fortdauernden russischen Vernichtungsfeldzugs gegen die Ukraine und eines bizarren Dauerschauspiels in Washington muss man vor allem den Schluss ziehen, eigene Unabhängigkeit zu erzielen, zu bewahren, zu stärken. Dazu reicht es nicht, mit staatstragender Miene situationsgebundene Ad-hoc-Maßnahmen zugunsten bestimmter Gruppen zu verkünden. Nein, schon lange erkannte grundlegende Herausforderungen müssen konsequent angegangen werden. (.) Gejammer über die Lage, Trump, "Rechte" oder die Techgiganten darf nicht eigenes Handeln ersetzen."/yyzz/DP/he