|
11.08.2026 05:34:42
Pressestimme: 'Frankfurter Neue Presse' zu AfD/Regierungsparteien
FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Neue Presse" zu AfD/Regierungsparteien:
"Derzeit ist es die Wirtschaft, die am eindrücklichsten vor den Folgen einer AfD-Wahl warnt. Sie kann sich eine lange Sommerpause nicht leisten. Warum die Regierungsparteien ihre nicht beenden, ist schwer zu verstehen. In der SPD sehen viele Genossen die Existenz ihrer Partei gefährdet, eine Arbeitsgemeinschaft fordert nun sogar offen die Wahl einer neuen Parteispitze - aber erst im Herbst. In der CDU brodelt es ebenfalls, doch auch da werden wichtige Entscheidungen, gerüchteweise vielleicht sogar über den Kanzler, auf die Zeit nach den Wahlen im Osten verschoben. Hauptsache, die Sündenböcke sind jetzt schon ausgeguckt für den Moment des Debakels. Genau diese Haltung aber macht alles noch schlimmer. Pausieren und Taktieren scheinen wichtiger als die oft beschworene Rettung der Demokratie."/yyzz/DP/he
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX in Grün -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street erwartet -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich von seiner positiven Seite. Unterdessen verbucht der deutsche Leitindex Gewinne. Die US-Börsen dürften zulegen. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.