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24.11.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Frankfurter Neue Presse' zu Altersteilzeit
FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Neue Presse" zu Altersteilzeit:
Wenn Altersgrenzen aufgrund der demografischen Entwicklung angehoben werden müssen, dann auch bei der Altersteilzeit. Dennoch wäre es falsch, die Altersteilzeit zu sehr einzuschränken. Gerade Branchen in der Krise wie die Autoindustrie nutzen sie als wichtigstes Instrument für sozialverträglichen Stellenabbau. Die Alternative dazu hieße nicht etwa: Die Mitarbeiter könnten länger arbeiten, sondern sie wären mit Ende 50 arbeitslos - ohne dass für sie jemand nachrückt. Und das auf einem Arbeitsmarkt, der für ihre Qualifikationen schlichtweg keine Verwendung mehr hat. Auch das würde die Sozialsysteme belasten./yyzz/DP/stk
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