05.12.2025 05:34:43
Pressestimme: 'Frankfurter Neue Presse' zu Debatte um ein Böller-Verbot
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Neue Presse" zu Debatte um ein Böller-Verbot:
"Öffentliche Feuerwerke der Städte und Kommunen oder Lichtershows mit Drohnen könnten Menschen zum Jahreswechsel zusammenbringen, ohne dass jemand Angst vor Böllerwürfen haben muss. Diese begründete Angst vieler Bürger wird jedoch bislang ignoriert, ebenso die Argumentation von Polizisten, Ärzten, Tier- und Umweltschützern. Bei Politikern zündet offenbar eher die Sorge, mit einem Verbot privater Böller die Feuerwerk-Hersteller und eine knallfreudige Minderheit zu verärgern. Zudem ist ihr Handeln geprägt von Beharrungskräften: Lieber sehenden Auges in die Misere, als Menschen notwendige Veränderungen zuzumuten. Das gilt in Deutschland leider nicht nur bei der Böller-Debatte."/yyzz/DP/men
