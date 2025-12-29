29.12.2025 05:34:39

Pressestimme: 'Frankfurter Neue Presse' zu Klarnamen-Pflicht

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Neue Presse" zu Klarnamen-Pflicht:

"Sicherlich lassen sich einige in ihrem Hass auch dann nicht bremsen. Doch es wird eine Hemmschwelle errichtet. Und das Verhalten der meisten wird sich ändern - nicht nur aus Angst vor strafrechtlichen Konsequenzen. Denn in der Anonymität wird vieles zum Ventil, verliert sich das Gefühl für die Verletzlichkeit anderer. Und das Gegenargument, Pseudonyme seien etwa in Foren zu heiklen Themen wichtig, überzeugt nicht. Wer sich hier mit seinen Sorgen ausbreitet, verkennt, dass alles im Internet Spuren hinterlässt. Für vertrauliche Gespräche gibt es etwa Ärzte, Psychologen und Beratungsstellen - sie bieten, ganz analog, den geschützten Raum, den das Internet immer nur vortäuscht."/yyzz/DP/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 52: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 52
26.12.25 KW 52: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.12.25 KW 52: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen