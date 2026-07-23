23.07.2026 05:34:40

Pressestimme: 'Frankfurter Neue Presse' zu Umsetzung Alkoholverbot/Bahnhöfe

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Neue Presse" zu Umsetzung Alkoholverbot/Bahnhöfe:

"Bereits einen Tag nach der Bahn-Ankündigung betont die Gewerkschaft der Polizei, dass sie die Bahn dabei in der Verantwortung sieht. Das ist verständlich, wird doch auf der Bundespolizei vieles abgeladen. Allein durch die Grenzkontrollen sind bei ihr bereits 2,8 Millionen Überstunden aufgelaufen. Aber auch die Deutsche Bahn gibt bereits rund 200 Millionen Euro jährlich für ihre Sicherheit aus. Und wie beim letzten Sicherheitsgipfel im Februar klar wurde, soll mehr Geld dafür nicht aufgewendet werden. Es ist aber kontraproduktiv, wenn die Regierung das Verbot befürwortet, den schwarzen Peter aber der Bahn zuschiebt und das bundeseigene Unternehmen dabei finanziell nicht unterstützt. Denn alles, was nach vollmundiger Ankündigung nicht umgesetzt werden kann, beschädigt das Vertrauen in die Demokratie."/DP/jha

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