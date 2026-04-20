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20.04.2026 05:34:40
Pressestimme: 'Frankfurter Neue Presse' zu Wahl in Bulgarien
FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Neue Presse" zu Wahl in Bulgarien:
"Gerade in ärmeren EU-Staaten, die sich oft abgehängt fühlen und unter Abwanderung leiden, verfangen sich nationalistische Strömungen leicht. Hinzu kommen gezielte Wahlmanipulationen durch Russland. Diese haben in Rumänien dazu geführt, dass die Wahl 2024 für ungültig erklärt werden musste, in Moldau gab es 2025 Stimmenkauf und Desinformation bei der Präsidentenwahl, Ungarns Wahlsieger Peter Magyar beklagt Manipulationen am vergangenen Sonntag. Bis ein solches Unterfangen gelingt, sollte die Europäische Union nicht tatenlos warten - denn gerade in dieser Weltlage muss sie unbedingt handlungsfähig sein. Das Einstimmigkeitsprinzip muss daher abgeschafft werden, bevor der nächste Blockierer an die Macht kommt."/yyzz/DP/he
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