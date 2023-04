Pressestimme: 'Frankfurter Neuen Presse' zur Cannabis-Legalisierung

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Neuen Presse"zur Cannabis-Legalisierung:

"Die Ziele, die Gesundheitsminister Lauterbach und die Ampel-Regierung mit ihren Plänen zur Cannabis-Legalisierung verfolgen, klingen ehrenwert. Die entscheidende Frage ist jedoch, wie weit Anspruch und Wirklichkeit am Ende auseinanderklaffen werden. Steht doch zu befürchten, dass gerade der Jugendschutz, der von allen richtigerweise hochgehalten wird, dazu führen wird, dass der Schwarzmarkt für die Droge eben doch weiter boomt. Denn für Jugendliche sollen die legalen Erwerbsmöglichkeiten tabu bleiben. Gerade die Gruppe, die am stärksten durch Drogenkonsum gefährdet ist, weil das Gehirn noch in der Entwicklung ist, wird sich das Cannabis auch künftig aus illegalen Quellen besorgen und weiter dem Risiko toxischer Beimischungen ausgesetzt sein."/DP/jha