Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu 100 Tagen Frankfurter OB Josef

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu 100 Tagen Frankfurter Oberbürgermeister Mike Josef:

"Der Sozialdemokrat Mike Josef ist seit gut 100 Tagen Herr im Frankfurter Römer. So langsam muss der Oberbürgermeister liefern. Josefs guter Umgang alleine wird nicht reichen, um die Probleme der Mainmetropole zu lösen. Nach der Amtszeit des wegen Korruption erstinstanzlich verurteilten und abgewählten Peter Feldmann (SPD) erwarten die Bürger:innen einen echten politischen Neustart. Beginnen soll er in dieser Woche, in der die politische Sommerpause endet. Viele der Herausforderungen, vor denen Frankfurt steht, hat Deutschlands fünftgrößte Stadt nicht exklusiv. Vor allem geht es darum, möglichst schnell klimaneutral zu werden. Die Ausländerbehörde kommt mit der Arbeit nicht hinterher, was im international aufgestellten Frankfurt einfach nicht geht. Der Start als Oberbürgermeister ist Mike Josef aber dennoch gelungen. Der Sozialdemokrat machte deutlich, dass wichtige Teile aus dem vor zweieinhalb Jahren geschlossenen Koalitionsvertrag nun endlich umgesetzt werden müssten."/al/DP/ngu