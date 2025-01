Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu AfD-Parteitag

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu AfD-Parteitag:

Weidel hat auf dem AfD-Parteitag die Büchse der Pandora geöffnet. Zwischen sie und die Rechtsextremen passt nun auch rhetorisch kein Blatt mehr. Die düstere AfD-Seele lässt sich von einer immer schrilleren Weidel massieren. Eine, die mit dem völlig irren Begriff "Windmühlen der Schande" den Abriss aller Windenergieanlagen in Deutschland fordert. Würde ihre Gefolgschaft darüber nachdenken, wäre ihnen klar, dass solch ein massiver Eingriff ins Privateigentum nicht zu einer Partei passen kann, die Weidel im Gespräch mit Elon Musk als "libertär-konservativ" bezeichnet hat. "Alice für Deutschland" skandierten einige Delegierte, mit "Alice für Deutschland" gratulierte auch Höcke in den sozialen Netzwerken. Das ist nur drei Buchstaben entfernt von dem SA-Slogan, für den der Thüringer vom Landgericht Halle verurteilt wurde. Es gibt nur noch einen Kurs in der AfD, zu dem die Musik des Wahlwerbespots passt, der nach Weidels Wahl eingespielt wurde: immer lauter, immer härter, immer düsterer./yyzz/DP/mis