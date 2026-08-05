05.08.2026 05:34:39

Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Bundesregierung/Zivildienst

FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Rundschau' zu Bundesregierung/Zivildienst

Es ist nur konsequent, wenn die Bundesregierung einen neuen Zivildienst vorbereitet. Wenn die Zahl der freiwillig Wehrdienstleistenden so niedrig bleibt, wird eine Wehrpflicht und ein damit verbundener Ersatzdienst unausweichlich. Aber auch ein Plan B muss gut vorbereitet sein, um die Probleme lösen zu können. Sie reichen vom Aufbau von flächendeckenden Kreiswehrersatzämtern für die Musterung über genügend Plätze für den Nachwuchs in den Kasernen bis zur Einrichtung von ausreichend Zivildienststellen. Die Dauer des Dienstes wird ebenfalls wichtig. Noch wichtiger dürfte es sein, dem Nachwuchs den Dienst schmackhaft zu machen. Ein paar Werbekampagnen haben jedenfalls nicht gereicht, um genügend Freiwillige zu motivieren. Doch die Landesverteidigung ist abstrakt, und die Bereitschaft, dafür einen Teil seines Lebens herzugeben, dürfte wie eh und je eher gering sein. Wehr- und Zivildienst waren nie beliebt, sie waren unausweichlich und bestenfalls akzeptiert./yyzz/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Die Top 30 der bestbezahlten CEOs in den USA
02.08.26 Juli 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 31

Börse aktuell - Live Ticker

ATX mit durchwachsenen Vorgaben -- DAX vor festem Start -- Mehrheitlich Verluste in Asien
Der ATX hat durchwachsene Vorgaben zu verdauen. Der deutsche Aktienmarkt dürfte mit Gewinnen starten. An den Börsen in Fernost dominieren die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen